Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Görüşmede, Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.



Batı Şeria’daki durum da değerlendirildi. İsrail’in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.



Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arası uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.



Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye’nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, hareketin Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'in başkanlığındaki heyet, MİT Başkanı Kalın'la görüştü.



Görüşmede, "Gazze Şeridi'ndeki saldırılar, sivillerin aç bırakılması, su ve gıda malzemeleri girişinin engellenmesi, evlerin, binaların ve altyapının yıkılması ve tahrip edilmesi ile Filistinlilerin topraklarından çıkarılmaya çalışılması" konuları ele alındı.



Hamas heyeti, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması, bölgeden çekilmesi, ablukaya son verilmesi ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nin yönetimi için ulusal ve teknokrat isimlerden oluşan bağımsız bir komite kurulması önerisinin derhal hayata geçirilmesi" karşılığında kapsamlı bir esir değişimi anlaşmasına hazır olduğunu vurguladı.



Görüşmede ayrıca İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere Batı Şeria'daki ihlalleri ve bölgenin kuzeyindeki mülteci kamplarında uyguladığı sistematik göç ettirme politikaları da ele alındı.