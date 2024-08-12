Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme talebi ABD tarafından geldi.



İki bakanın görüşmesinde İsrail ile Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı.



Bakan Fidan görüşmede, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye’nin uğradığı suikast sonucu öldürülmesi ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının, barışın sağlanması konusunda İsrail tarafının istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.



Hamas’ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Fidan, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.



Bakan Fidan ayrıca, bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu belirterek, İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti.