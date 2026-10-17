Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta. İran, Irak ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Bağdat'ta İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katıldı.



Toplantıda Hakan Fidan Türkiye 'nin Haziran 2025'ten bu yana yürüttüğü dönem başkanlığını Irak 'a devretti.



Hakan Fidan toplantı marjında ikili görüşmeler de yapıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin görüştüğü isimler arasında.



Fidan, ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile de biraraya geldi.



Toplantı marjında Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de görüştü. Hakan Fidan'ın Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de biraraya gelmesi bekleniyor.



