Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk kez İstanbul ’da toplandı. Ülke temsilciler ve heyetler toplantı için Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- “Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında bugün üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan komitenin ilk toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yaptık.”

“İTTİFAK BÖLGEDEKİ TÜM DEVLETLERE AÇIKTIR”

- “Anlaşma ile ön görülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza başlamış olduk. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Büyük bir uyum içerisinde kardeşlerimiz toplantıda görüşlerini ifade ettiler. Bu ittifak, savunma temellidir. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını tüm devletlere açık olduğunu vurgulamak istiyoruz.”

-"Bu anlaşmayla bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin tesis edilmesi süreci başlamıştır."

-"İttifak zaten genişlemek için kurulmuştur. Bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını göreceğiz."

-"İnsanlığın, uluslararası toplumun ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu soykırımcısı, ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu durdurulmalıdır. Bütün bölgenin tehdidi, bu tehdit herkese zarar veriyor."