Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV'nin sorularını yanıtlayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , bölgedeki gelişmeleri, Türkiye ’nin dış politika önceliklerini ve önümüzdeki dönemin yol haritasına ilişkin Burak Özcan ve Burcu Kara'nın sorularını bugün saat 21.00'de NTV canlı yayınında yanıtlayacak.



Dış politikada son derece hareketli, kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, Suriye’den İsrail’e, İran-ABD hattından Rusya-Ukrayna savaşına, Körfez’den Washington’la ilişkilere kadar çok sayıda başlık Türkiye’nin dış politika gündemini doğrudan etkiliyor.



Bir yanda Suriye’de yeni dönemin nasıl şekilleneceği, diğer yanda İsrail’in bölgedeki adımları ve Türkiye’yle yaşanan gerilim. Suudi Arabistan-Yemen hattında yükselen tansiyon, Mekke İttifakı’nın geleceği, İran ve Amerika arasındaki görüşmeler, Karadeniz’de yeniden artan Rusya-Ukrayna gerilimi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gideceği New York temasları, Filistin meselesi ve Türkiye’nin uluslararası gündemdeki öncelikleri konuşulacak.