Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın BM Habitat İcra Direktörü Sharif'i kabul ettiği belirtildi.



Bakanlık tarafından yapılan başka bir paylaşımda da, Fidan'ın, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı ağırladığı bilgisi paylaşıldı.



Ayrıca bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefonda görüştü.



Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alındı.