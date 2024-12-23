Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler ele alındı.

Her iki Bakan, Şam’da yaptıkları görüşmeler konusunda bilgi paylaştı.