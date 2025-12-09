Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yaklaşık 560 bin Suriyeli ülkesine döndü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine katıldı.

Genel Kurula hitap eden Fidan, “Suriye'de rejimin devrilmesinden bu yana, geçici koruma altındaki yaklaşık 560 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine geri dönüştür." dedi.

Farklı din ve etnik grupların huzur içinde bir arada yaşadığı bir Suriye hedefini desteklediklerini belirten Fidan, "Bunun için SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması elzemdir"." ifadelerini kullandı.