Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Halep açıklaması: “Türkiye müdahil değil”

NÜKLEER SAVAŞ TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKTİ Uluslararası sistemin politik, askeri, ekonomik ve çevresel zorluklar getirdiğini ifade eden Fidan, bu zorluklar için kritik jeopolitik bir dönemden geçildiğini ifade etti. Fidan, gittikçe daha derinleşen bir kutuplaşma görüldüğünü söyleyerek, "Burada sistem bizi buna itiyor, bu da yeni müttefiklere itiyor. Bunun sonucu olarak, uluslararası güvenlik mimarisi gittikçe zayıflıyor." diye konuştu.

Suriye’deki çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda ölü olduğu bildiriliyor

Orta Doğu’da, Asya Pasifik bölgesinde silahlanmanın arttığına dikkati çeken Fidan, “Bu, dünyayı bir uçurumun kenarına, hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir.” ifadesini kullandı.



Fidan, tekno politikaların uluslararası dengeyi etkilediğini söyleyerek, yapay zekanın ve siber güvenlik sistemlerinin de tehdit algısını artırdığını kaydetti.



"SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı tutuklama kararı hakkında, “Soykırım suçlularının cezalandırılması için sürecin takipçisiyiz.” dedi.



Bakan Fidan, “Gazze krizinin temel nedeni, İsrail’in Filistin topraklarını yasadışı işgalidir. İki devletli çözüme dayalı adalet olmadan kalıcı bir barış elde edilemez.” vurgusu yaptı.

"TÜRKİYE ÇATIŞMALARA MÜDAHİL DEĞİL"

Bakan Fidan, Halep'te devam eden çatışmalara ilişkin de bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin söz konusu çatışmalara müdahil olmadığını söyleyen Bakan Fidan, Suriye sınırında gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bakan Fidan, “Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz.” dedi.