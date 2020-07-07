Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştüğü bildirildi. İkili turizm, AB, Libya ve Doğu Akdeniz konularını ele aldı.

Anadolu Ajansı 07.07.2020 - 20:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

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Son dakika haberi!  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile telefon görüşmeleri yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maas arasındaki telefon görüşmesinde, turizm, Avrupa Birliği ilişkileri ile Libya ve Doğu Akdeniz'in de aralarında bulunduğu bölgesel konular ele alındı. 

Çavuşoğlu, Coveney ile yaptığı görüşmede ise mevkidaşını Savunma Bakanlığı görevine de getirilmesi nedeniyle tebrik etti.

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