Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Buça'da yaşananlar Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecini gölgeledi

Son dakika haberi! Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"NATO Dışişleri Bakanları Toğlantı'na 39 ülke katıldı.

Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır sergilerlken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleriğindeki adımlarımız hakkında bilgi verdik.

Yabancı ülkeler bize teşekkürlerini dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da bize arabulucuk rolümüz için teşekkür etti.

Buça'da yaşanan olaylar müzakere sürecini gölgeledi. Türkiye olarak Buça'dan gelen görüntüleri kabul edilemez buluyoruz.

Önümüzdeki süreçte liderler düzeyindeki üçlü bir toplantıyı yapmak için mutabık kaldık.

Bugünlerde konuşulan en önemli diğer konulardan biri ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olarak kabul edilmesi. Bu konu hakkındaki fikirlerimizi dile getirdik.

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerdeki en anlamlı ilerleme İstanbul'da kaydedildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile de görüştük. İngiltere Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. İngiltere ile askeri ve savunma malzeleri ile enerji alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz.



'HER İKİ ÜLKE DE TÜRKİYE'DE BULUŞMAYA SICAK BAKIYOR'



En son görüşmemimizi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile gerçekleştirdik. Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez. İnsanlık dışı bu görüntüler kabul edilemez. Mariıpol'den deniz yoluyla tahliyeler konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki ülkeye de bu konunun iyi bir şekilde denetlenmesini söyledik.



Ama hala 30 civarında vatandaşımızın ve refakatçilerinin Ukrayna'da olduğunu biliyoruz. Tabi müzakere sürecini de ele aldık. Kendisi de en çok müzakereler konusunda Türkiye'ye güvendiğini ve belli bir mesafenin kat edildiğini söyledi.



Sonucunda müttefiklerin tavrında çok büyük bir değişim var. Türkiye her zaman barıştan ve uluslararası hukuktan yana tavır göstermiştir.



Attığımız tavırları her zaman cesurca gerçekleştirdi. Bu savaş elbette biter. Dolayısıyla savaş bittikten sonra müttefiklerimizin Türkiye'nin çabalarını unutmamasını umuyoruz.



Burada olası senaryo var. Önce dışişleri bakanları bir araya gelecek, sonra liderler toplanacak. İkinci senaryo d ise dışişleri bakanları ve devlet liderleri birarada toplanacak. Her iki durumda da olası görüşmelerin Türkiye'de yapılmasını istiyoruz.



Türkiye'de buluşmaya iki ülke de sıcak bakıyor.



ABD'DEN F-16 ALIMINA YEŞİL IŞIK



ABD ile yeni tip F-16'ların satın alınması konusunda görüşüyoruz. Hala Rusya'dan alınan s-400'ler konusunda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar, ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesinin NATO için çok önemli olduğunu kabul ediyorlar. Bizim de çok rahatsız olduğumuz konular var. Özellikle ABD'nin Suriye'de YPG'yi desteklemesi bizim için bir ulusal güvenlik meselesi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, beni 18 Mayıs'ta Washington'a davet etti.



MISIR İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ



Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız. Maslahatgüzar düzeyinde iki ülke birbirini temsil ediyor. Mevcut maslahatgüzarımızın görevi doldu. Yeni bir arkadaşımızı atayacağız. Eğer yarın elçilik açmaya karar verirsek, büyükelçiler de görevlendireceğiz."