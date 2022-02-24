Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez corona virüs yakalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından, Kazakistan'daki ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Çavuşoğlu, "Kazakistan'da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi'yle Stratejik Planlama Grubu toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan'a destek ve dayanışmasını teyit ettik" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, diğer mesajında ise "Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştük. Kazakistan'la ilişkilerimizi her alanda geliştirme irademizi teyit ettik" dedi.



Bu görüşmenin de video konferans yoluyla yapıldığı öğrenildi.



Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, 16 Şubat'ta da corona virüse yakalanmış, 19 Şubat'ta ise testinin negatife döndüğünü açıklamıştı.

#Kazakistan’da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi’yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik.



Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’a destek ve dayanışmasını teyit ettik. 🇹🇷🇰🇿 pic.twitter.com/mjepCHNPEI — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 24, 2022