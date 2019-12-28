Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan, muhalefete Libya tezkeresi turu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefete Libya tezkeresi turuna çıkıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun, tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan randevu talebinde bulunduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun pazartesi günü saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Libya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun MHP ve İYİ Parti'yi de ziyaret edeceği öğrenildi.

Çavuşoğlu'nun saat 14.00'te ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelmesi bekleniyor.