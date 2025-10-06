Dışişleri Bakanlığı 22 sözleşmeli personel alacak
Dışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla yapabilecek. Posta veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Dışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere toplam 22 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başvurular, 21 Ekim - 5 Kasım 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak.
Bakanlık, alımları 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesi ile “Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda gerçekleştirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması, ilgili mühendislik veya teknoloji bölümlerinden mezun olmaları ve bilişim alanında gerekli tecrübeye sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek şartı aranıyor.
SONUÇLAR VE İŞE BAŞLAMA SÜRECİ
Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, https://kariyer.mfa.gov.tr/ adresinde ilan edilecek. Asil adaylar, kendilerine yapılacak tebligattan itibaren 10 iş günü içinde gerekli belgelerle başvurarak sözleşme imzalayacak.
Sınavı kazanan adayların, güvenlik soruşturması ve sağlık raporu şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında yasal işlem başlatılacak.
- Etiketler :
- Dışişleri Bakanlığı
- Gündem
- Personel Alımı