Dışişleri Bakanlığı 22 sözleşmeli personel alacak

BAŞVURU ŞARTLARI



Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması, ilgili mühendislik veya teknoloji bölümlerinden mezun olmaları ve bilişim alanında gerekli tecrübeye sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek şartı aranıyor.



SONUÇLAR VE İŞE BAŞLAMA SÜRECİ



Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, https://kariyer.mfa.gov.tr/ adresinde ilan edilecek. Asil adaylar, kendilerine yapılacak tebligattan itibaren 10 iş günü içinde gerekli belgelerle başvurarak sözleşme imzalayacak.



Sınavı kazanan adayların, güvenlik soruşturması ve sağlık raporu şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında yasal işlem başlatılacak.