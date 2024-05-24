Dışişleri Bakanlığı: Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın ihtiyati tedbir kararı hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, Uluslararası Adalet Divanı’nın kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Açıklamanın detayları şu şekilde:

"Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.



Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."

ÖMER ÇELİK: KARAR HAYATİ VE ÖNEMLİDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Refah’a yönelik vahşi saldırılarını sonlandırmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına ilişkin aldığı karar çok hayati ve önemlidir.

Uluslararası toplum, İsrail’in bu kararın gereğini derhal yerine getirmesini sağlamalıdır."