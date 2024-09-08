Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Eygi'nin naaşı İsrail'den Türkiye'ye gönderilecek

Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protesto sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı.



Bakanlık açıklamasında, "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" denildi.



Eygi'nin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halinde olduklarını bildiren bakanlık, "Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir" diye ekledi.



Açıklamanın devamında, Eygi'nin naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve daha sonra Ürdün üzerinden Türkiye'ye naklinin öngörüldüğü kaydedildi.