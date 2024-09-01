Dışişleri Bakanlığı: "Famagusta" kara propagandaya hizmet ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Netflix'te yayınlanacak Kıbrıs Rum Kesimi yapımı “Famagusta” adlı dizinin, gerçekleri yansıtmadığını belirtilerek, "Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir." açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: "Famagusta" kara propagandaya hizmet ediyor

Dışişleri Bakanlığı, dijital film platformu 'te yayımlanacak Türk askerini işgalci gibi göstermeye çalışan diziye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformundan yayınladığı açıklama şu şekilde:

"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir.

Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir.

Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir.

Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Dizinin Netflix'te yayınlanmasından önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 'nin rahatsızlığını dile getirmiş, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz." ifadesini kullanmıştı.

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