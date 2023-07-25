Dışişleri Bakanlığı, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da biri Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin önünde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından Danimarka'ya tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları lanetledi

Bakanlık, Danimarka'da -ı Kerim'e karşı devam eden saldırılan hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu tarz saldırıların sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Danimarka makamları, bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır." ifadesi kullanıldı.

ÖMER ÇELİK: SALDIRILAR LANETLİ VE AŞAĞILIK EYLEMLERDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir.

Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur.
Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır."

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