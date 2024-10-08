Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlıyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor.



Bombardıman altındaki Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuru yapan Türk vatandaşları, yarın deniz yoluyla tahliye edilecek.



Türk vatandaşlarını almak üzere, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait iki geminin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması planlanıyor.



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.” denildi.



Tahliye operasyonunun, gerektiği taktirde önümüzdeki günlerde de süreceği bildirilen bakanlık açıklamasında, “Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir.” ifadelerine yer verildi.



TAHLİYE İÇİN 2 BİN 500 VATANDAŞ BAŞVURU YAPTI



Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Lübnan’dan tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarından başvuruları topladıklarını ve 2 bin 500 kişinin başvuru yaptığını bildirdi.



Başvuru yapan tüm vatandaşlarla daha sonra tekrar temas kurulduğunu aktaran kaynaklar, tahliye konusundaki son kararlarını sorduklarını belirtti.



Kaynaklar, gelen yanıtlar sonrası toplam 2 bin kapasiteli iki geminin bu aşamada yeterli olacağının anlaşıldığı, toplanma alanları ve saati ilgili bilginin vatandaşlara mesaj yoluyla iletileceği ve gemilerin Mersin’den Beyrut’a bugün gideceğini kaydetti.



“Yarın vatandaşlarımız gemilere binecek ve ülkemize dönecekler. Türkiye'de ilk etapta ihtiyaç duyabilecekleri barınma gibi ihtiyaçları için ilgili kurumlarımız hazırlıkları yaptı.” ifadesini kullanan kaynaklar, Lübnan'da bakanlıktaki kayıtlı vatandaş sayısının 14 bin olduğunu belirtti.