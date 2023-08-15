Dışişleri Bakanlığı memur alımı ilanı paylaştı (Aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavı duyurusunun ayrıntıları)

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),



b) 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar),



c) (1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 no.’lu “Dil” kategorilerinden yapılacak başvurular için) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak,



d) (8 no.’lu “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri” kategorisinden yapılacak başvurular için) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık

eğitim verilen fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği veya istatistik bölümlerinden mezun olup, ayrıca İngilizceden en az 70 düzeyinde YDS/e-YDS puanı

bulunmak.



e) (9 no.’lu “Destek Hizmetleri” kategorisinden yapılacak başvurular için) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin matematik veya matematik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği veya elektrik mühendisliği bölümlerinden mezun olup, ayrıca İngilizceden en az 70 düzeyinde YDS/e-YDS puanı bulunmak.

