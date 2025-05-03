Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği iddiası doğru değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.



Sözcü Keçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.



Keçeli, "İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.