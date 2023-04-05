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Dışişleri Bakanlığı: Türk hava sahası Süleymaniye uçuşlarına kapatıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak'ın Süleymaniye Havalimanı'nı iniş veya kalkış için kullanacak hava araçlarına kapatıldığını bildirdi. Kararın, PKK terör örgütünün Süleymaniye'deki faaliyetlerinin yoğunlaşması çerçevesinde alındığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı: Türk hava sahası Süleymaniye uçuşlarına kapatıldı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türk hava sahasının Süleymaniye uçuşları için kapatılması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Bilgiç, Türk hava sahasının, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş veya kalkış için kullanılacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını belirtti.

Söz konusu kararın, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alındığını aktaran Bilgiç, "İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir." dedi.

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