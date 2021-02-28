Dışişleri Bakanlığı: Yunan hükümetini insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz

Yunanistan'ın 23 ve 24 Şubat tarihlerinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 51 göçmeni Meriç Nehri'nde bir adacığa terketmesine Ankara'nın tepkisi sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, göçmenlerin telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra Meriç Nehri'ne götürülerek Yunanistan güvenlik güçleri tarafından ölüme terk edildikleri hatırlatıldı.

Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan'a gelen sığınmacıların sonrasında Türk güvenlik güçleri tarafından ölümden kurtarıldığı belirtilen yazılı açıklamada, Atina yönetiminin son dört yılda 80 binden fazla sığınmacıyı Türkiye'ye geri ittiği belirtildi.