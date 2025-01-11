Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey atamalar

Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Kenan Yılmaz, Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Aylin Sekizkök ve Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur Söylemez atandı.

Ahmet Rıza Demirer, Refik Ali Onaner ve Ali Rıza Güney İkili İlişkiler Genel Müdürü olurken, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Polat Safi getirildi.

Ayrıca, Enerji, Çevre ve Sınırıaşan Sular Genel Müdürlüğüne Gülsun Erkul, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne ise Fatma Ceren Yazgan atandı.

