Dışişleri Bakanlığı’nda yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Dışişleri Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün ardından Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak atanması öngörülen Tanju Bilgiç'in yerine Murat Lütem, Enformasyon Genel Müdürü olarak atandı.



Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Nuh Yılmaz'ın, Strateji Geliştirme Başkanlığına ise Haldun Koç'un ataması yapıldı.



Resmi Gazete'de yer alan diğer atamalar şöyle:



İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Güney Kafkasya, Orta Asya ve Doğu Avrupa Genel Müdürlüğü) Mehmet Samsar,

İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürlüğü) Burak Özügergin,

İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Batı ve Orta Afrika Genel Müdürlüğü) Şebnem Cenk,

İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürlüğü) İlhan Saygılı,

İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Kuzey ve Latin Amerika Genel Müdürlüğü) Yaprak Balkan,

Güney Asya Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Ertuğrul,

İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Asya-Pasifik Genel Müdürlüğü) Esra Cankorur,

İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Güney ve Batı Avrupa Genel Müdürlüğü) Şebnem İncesu,

İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Suriye Genel Müdürlüğü) İhsan Mustafa Yurdakul,

Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Basat Öztürk,

Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Kıvılcım Kılıç,

Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğüne Korhan Karakoç,

Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Esra Toplu,

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Esen Altuğ,

İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne (Orta ve Kuzey Avrupa Genel Müdürlüğü) Hayriye Kumaşçıoğlu,

İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne (Enerji ve Çevre Genel Müdürlüğü) Ayşe Berris Ekinci,

Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğüne Kaan Esener,

Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Gökhan Turan,

Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Ali Murat Başçeri,

Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş,

Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Fatma Ceren Yazgan,

Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne Ayda Ünlü,

Protokol Genel Müdürlüğüne Ahmet Cemil Miroğlu,

Personel Genel Müdürlüğüne Hacı Ali Özel,

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İrfan Neziroğlu,

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Ayşe Hilal Sayan Koytak,

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ümit Ulvi Canik,

Çok Taraflı Siyasi İşler Müdürlüğüne (Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdürlüğü) Zeynep Kızıltan,

Çok Taraflı Siyasi İşler Müdürlüğüne (Asya Genel Müdürlüğü) Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç,

Teftiş Kurulu Başkanlığına Mehmet Vakur Erkul,

Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Elif Kurşunlu,

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne Bülent Özcan,

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına İlker Astarcı ve Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine Gülden Banu Müderrisoğlu.