Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin GKRY kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz” denildi.



Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak olan kararın hata olarak değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, “Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz. Bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınması ve sağduyulu hareket etmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.



ABD’de göreve gelecek yeni yönetimin verilen karardan geri dönmesini bekledikleri belirtilen açıklamada, “ABD’nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz. Anavatan ve Garantör devlet Türkiye olarak, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırmak amacıyla atacağı adımları desteklemeyi sürdüreceğiz” denildi.

ABD BAŞKANLIK KARARI



ABD Başkanı Joe Biden, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY'nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkan tanıyan karar yayımlamıştı.



Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek." ifadesi yer almıştı.