Dışişleri Bakanlığı’ndan AB’nin Türkiye raporuna tepki

Açıklamada, raporda yer alan yorumların, Türkiye ile AB arasında olumlu bir gündem oluşturmaya yönelik çabalarla uyumsuz olduğu belirtildi.

Bakanlık, raporun AB’nin Kıbrıs konusunda taraf tuttuğunu bir kez daha ispatladığını belirtilirken, "AB'nin Türkiye’yle olan ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde, üyelik perspektifini güçlendiren bir yaklaşımla yürütmesi, ilişkileri çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması ve tarafsız bir tutum benimseyerek ilişkileri ikili düzeydeki meselelere rehin bırakmaması hayati önem taşımaktadır." denildi.