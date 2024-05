Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'da sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



SELLER SONUCU YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 300'Ü AŞTI



Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.



Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.



Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarının artmasına yol açıyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.



Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.