Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrika Günü kutlaması

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin (AfB) 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrika Günü kutlaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bir arada hoşgörü içinde yaşama arzusuyla, bütünleşmiş bir kıtası idealini sembolize eden Birliğinin 61. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm Afrikalı dostlarımızın 25 Mayıs Afrika Günü'nü içtenlikle kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

'nin, stratejik önemi her geçen gün artan, küresel ölçekli birçok meselede uluslararası vicdanın sesi olan Afrika kıtası ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerini, karşılıklı saygı ve eşitlik ilkeleri temelinde bütüncül, kurumsal ve sistematik çerçevede yürüttüğü belirtilen açıklamada, bu kıta genelinde barış, istikrar ve kalkınmanın kök salmasının, Afrika ülkeleriyle işbirliğinin temel hedefini oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye, Afrika kıtasının adalet ve eşitlik ilkelerinden beslenen sesinin daha gür çıkması için kıtaya ve kıta ülkelerine destek vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, 16. yılı idrak edilen Türkiye-Afrika Stratejik Ortaklığı'nın gelecek vizyonu bağlamında, 2024'ün sonbahar aylarında düzenlenmesi öngörülen Türkiye-Afrika Bakanlar Üçüncü Gözden Geçirme Konferansı'nın, Türkiye'nin kıta ile işbirliğinin tüm veçheleriyle ele alınmasına ve daha da derinleştirilmesine katkıda bulunacağı da vurgulandı.

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