Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'da Noel pazarına saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'da Noel pazarına saldırıya kınama

Bakanlık, ’nın Magdeburg kentinde yaşanan hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da dehşet: Aracıyla Noel pazarındaki kalabalığın arasına daldı

Almanya'da dehşet: Aracıyla Noel pazarındaki kalabalığın arasına daldı

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'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırganın 2006'da Almanya'ya gelmiş Suudi bir doktor olduğu belirtildi.

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