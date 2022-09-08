Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi kararlarına tepki

Açıklamada Arap Ligi'nden alınan kararların, bölgesel sorunların çözümüne somut, yapıcı ve sürdürülebilir katkı sağlamadığı belirtildi.



Açıklamada, Türkiye'nin bölgede istikrar ve refahın tesisini ortak hedef olarak benimseyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğu da vurgulandı.



Arap Ligi toplantısına katılan Arap ülkeleri dışişleri bakanları, Libya, Irak ve Suriye başta olmak üzere, Kuzey Afrika ülkelerinde ve Orta Doğu'da Ankara'nın müdahalelerinin bölge güvenliğini "tehdit ettiğini" ileri sürmüş, Türkiye'nin "provokasyonlarına son vermesi"ni de içeren bir dizi karar imzalanmıştı.