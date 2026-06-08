Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan seçimleri açıklaması

Ermenistan ’da kritik genel seçimlerde zafer Başbakan Nikol Paşinyan ’ın oldu. Sandıktan birinci parti çıkan Paşinyan’ın sivil sözleşmesi üçüncü kez iktidara geldi. Paşinyan zafer konuşmasında Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı , Ermenistan ’da düzenlenen seime ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diliyoruz.” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Seçim sonrası dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış antlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak koşulların ortaya çıkmasını temenni ediyoruz.

Bu amaçla Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.