Dışişleri Bakanlığından GKRY'ye silahlanma uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) silahlanma faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.



Sosyal medya üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz.



GKRY’nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz."

NE OLMUŞTU



GKRY, İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sisteminin bir bataryasını operasyonel duruma getirildiğini açıklamıştı. Kuzey Kısrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) iktidardaki Ulusal Birlik Partisi, gelişme üzerine tepki göstererek Rum Kesimi'nin İsrail ile işbirliğinin adada gerilimi daha da tırmandırabileceği uyarısında bulunmuştu.