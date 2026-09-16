Mekke'ye İHA saldırısı girişimine Türkiye'den tepki

Yemenli Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimine Ankara'dan sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı , Husilerin Suudi Arabistan 'ta Mekke şehrini hedef alan İHA saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan destek teyit edildi. Suudi Arabistan’la dayanışma bir kez daha vurgulandı.



Açıklamada, "Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.

BURHANETTİN DURAN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'da saldırıları lanetledi. Duran, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Mekke-i Mükerreme’nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetlediğini belirten Duran, “İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerifeyn’e yönelik her türlü saldırı girişimi, hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme’nin huzur ve güvenliğinin korunması, tüm İslam âlemi için büyük bir hassasiyettir” dedi.

Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daima ifade ettiği üzere, İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır. Kardeş Suudi Arabistan’ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

ÖMER ÇELİK: MEKKE'YE SAYGISIZLIK TÜM MÜSLÜMANLARA SAYGISIZLIK ANLAMINA GELİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mekke'yi hedef alan insansız hava saldırı girişimini lanetlediklerini söyledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mekke-i Mükerreme’ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ettiğini belirtmişti.

Maliki, söz konusu İHA'nın Mekke şehrinin güneyinde engellendiğini ve imha edildiğini bildirmişti.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını belirten Seri, kutsal mekanlardan tamamen uzak strateji izlediklerini ifade etmişti.