Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-İran ateşkesi için açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşıladı.



Açıklamada, "Bununla beraber, ateşkesin ihlal edildiğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyoruz. Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz" denildi.



Ortadoğu'nun barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde kapsamlı ve kalıcı bir çözüme dönük adımların kararlılıkla atılması gerektiğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede, diyalog ve diplomasi kanallarının açık tutulmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Yaşanan süreç, Ortadoğu'daki pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini de bir kez daha göstermiştir.



Türkiye, bölgede barışın sağlanması yönündeki her türlü çabayı desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya hazırdır."