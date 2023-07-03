Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Cenin tepkisi

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrine yönelik baskınına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki mevcut gerilimin saldırılarla daha da artamasından endişe duyulduğu vurgulanırken, İsrail makamlarına sağduyulu davranma ve eylemleri durdurma çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Cenin tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail güçlerinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz. Bölgedeki mevcut gerilimin bu saldırılarla yeni bir şiddet sarmalını tetiklemesinden derin endişe duyuyor, İsrail makamlarına sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemleri durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmişti. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

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