Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkerim şehrine düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki

Dışışleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden , işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adımın, uluslararası barış ve güvenliği ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurma ve Filistin halkının halklarını savunma çağrısı yapıldı.

Öne Çıkan Video

Boğaz'da büyük tehlike! İki gemi çarpıştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...