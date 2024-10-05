Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki

Dışışleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.



İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adımın, uluslararası barış ve güvenliği ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurma ve Filistin halkının halklarını savunma çağrısı yapıldı.