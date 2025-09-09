Dışişleri ve siyasilerden İsrail'e tepki: Doha'daki saldırıyı lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail’in Katar’da Hamas heyetine yönelik düzenlediği saldırıya yönelik açıklama geldi.

"Saldırıyı lanetliyoruz" denilen açıklamada, "Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir." denildi.

Saldırı ile birlikte, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar'ın da eklendiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, "Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız.



Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"NETANYAHU VE ÇETESİNİN BARBAR BİR YÖNETİM OLDUĞUNU İSPATLIYOR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bugün Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği menfur hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum." dedi.



Paylaşımında Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar’ın egemenliğinin açık bir ihlalidir.

Tıpkı Suriye, Yemen ve İran’a yaptığı hukuk dışı askeri operasyonlarda oluğu gibi İsrail, ateşkes müzakerelerinin devam ettiği sırada, barış için büyük gayret sarf eden Katar’ı vurarak, Orta Doğu’da barış, huzur ve istikrar istemediğini bir kez daha göstermiştir.



Netanyahu ve çetesi, adalet, barış ve insanlıktan nasibini almamış barbar bir yönetim olduğunu ispatlamaktadır."

CEVDET YILMAZ: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya paylaşımında, "Soykırım suçuyla yargılanmakta olan Netanyahu yönetimi hukuk dışı eylemlerine yenilerini eklemeye devam etmektedir.

Her zaman barışçıl çözümleri ve diplomasiyi öne çıkaran dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.



Yılmaz, Katar'ın toprak bütünlüğünü hedefe alan saldırının, aynı zamanda barışçıl diplomasiye de vurulan bir darbe olduğunu belirtti.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail'in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır." ifadelerine yer verdi.

BURHANETTİN DURAN: ULUSLARARASI TOPLUM ARTIK SESSİZ KALMAMALI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından tepkisini şöyle dile getirdi:



"İsrail tarafından Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum.



Devlet geleneğinden uzak bu saldırı, uluslararası hukuku, Katar’ın egemenliğini ve insanlık vicdanını açıkça ihlal etmekte olup, bölgede barış ve istikrar için atılan tüm çabaları baltalamaktadır. Aynı zamanda İsrail'in barış değil, soykırıma ve masum kanı akıtmaya devam etmek istediğinin bir göstergesidir.



Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır. Bu barbarlık karşısında birlik olup, barışın hâkim olacağı bir gelecek için ortak irade ortaya koyulmalıdır.



Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı mücadelesinin ve ateşkes müzakerelerine ara buluculuk yapan, dost ve kardeş ülke Katar'ın yanındayız."





