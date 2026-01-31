Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'in Gazze saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yapılan saldırıların saldırıların İsrail'in bölgede barışı istemediğini gösterdiği belirtildi.



Açıklamada, "İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz." denilerek, Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya girdiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırıların, Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit ettiği ve İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

İsrail’in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiği yinelenen açıklamada, "Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

CAN KAYBI 31'E YÜKSELDİ

İsrail’in bölgede yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında can kaybı yükseliyor. Filistinli kaynaklar, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait unsurların bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin sayısının 31’e yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu saldırılarda Han Yunus kenti yakınlarındaki Mawasi bölgesinde İsrail’in daha önceki saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir çadırın da hedef alındığı belirtildi. Sağlık yetkilileri, çadıra yönelik saldırıda 3’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail’in çeşitli yerleşim yerlerini vurduğu saldırılardan kurtulan kişiler, saldırılar öncesinde herhangi bir uyarı veya tahliye emri verilmediğini söyledi.

GAZZE'DE TOPLAM CAN KAYBI



Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 769'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 483'e yükseldiği açıklanmıştı.

REFAH SINIR KAPISI AÇILIYOR



Öte yandan, Hamas ile İsrail arasında geçtiğimiz yıl Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes kapsamında Hamas’ın elindeki bütün rehineleri İsrail’e teslim etmesinin ardından anlaşma uyarınca Refah Sınır Kapısı’nın yarın çift yönlü geçişlere açılması bekleniyor.