Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

"İsrail’in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan’a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz" diyen Bakanlık, "Lübnan halkına olan desteğimizi yineliyoruz" diye ekledi.



Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Bu saldırılar, İsrail’in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir.



Uluslararası toplum, İsrail’in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir."