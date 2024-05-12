Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın paylaşımına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınayan Cumhurbaşkanımızın hedef alınmasının asıl sebebi budur” ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlara tepki göstererek, “’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınayan Cumhurbaşkanımızın hedef alınmasının asıl sebebi budur” dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlara ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. , İsrail’in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail’in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde somut adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı asılsız iddialarla saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur” denildi.

Açıklamada, “Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir. Türkiye, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edecek. Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek bu haklı davayı savunacağız” ifadelerine yer verildi.

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