Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakana tepki

İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.



Dışişleri Bakanlığı bu paylaşım üzerine "İlgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:



"İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir.



Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz.



İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail’in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERDİ



Katz'ın paylaşımınına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.

Çelik, açıklamalasında şu ifadelere yer verdi:



"Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür. Tam bir 'Nazi' olan Dışişleri Bakanı Katz ve katliam şebekesinin diğer üyeleri eninde sonunda hukuk önünde hesap verecektir.



Cumhurbaşkanımız Gazze’de şehit olanları, insanlık cephesi ve insani değerler adına selamlamıştır. Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir.



Bundan rahatsızlık duyanlar ise soykırım, katliam ve barbarlığın temsilcileridir."

