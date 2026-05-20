Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki. "Aktivistlere şiddeti kınıyoruz"

Bakanlık, İsrailli bir bakan ın alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına şiddet uygulaması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişimin yapıldığı belirtildi.

En kısa zamanda sonuç alınması için çabaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz. İsrail’in Gazze ’de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir."



BURHANETTİN DURAN: ŞİDDETLE KINIYORUM



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hem filoya saldırıyı hem de aktivistlere saldırgan tutumu kınadığını belirtti.

Duran paylaşımında, "Sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır.

Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır.

Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.