Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz Israel Katz'ın suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır" denildi.



Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" ifadelerine yer verildi.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır” açıklamasında bulundu.

