Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto ilçesinde teröristbaşı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İtalya’nın Emilia Romagna Bölgesi’nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi’nce 5 Ekim 2019 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz.
40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez.
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Bakanlığımıza çağırılarak, konuya ilişkin tepkimiz iletilmiştir.''
Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya kınama
ntv.com.trTürkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''İtalya'nın Emilia Romagna Bölgesi’nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi’nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz'' denildi.
Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto ilçesinde teröristbaşı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı.