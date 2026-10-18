Dışişleri Bakanlığı’ndan Kanada’daki patlamaya taziye
18.10.2026 22:52
Dışişleri Bakanlığı, Kanada'da askeri üste patlamada ölenler için taziye mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kanada'nın Alberta eyaletinde askeri üste meydana gelen patlama nedeniyle can kayıpları için taziye mesajı paylaşıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kanada'nın Alberta eyaletinde bir askeri üste dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kanada’nın Alberta eyaletinde, ülkenin en yoğun kullanılan askeri eğitim üslerinden birinde patlamanın ardından yangın çıktı.
Savunma Bakanı David McGuinty, olayda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.
Kanada Silahlı Kuvvetleri, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların kesin sayısının, yakınlarına haber verilene kadar açıklanmayacağını bildirdi.
Ancak Kanada basını olayda en az 7 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı
Kanada medyasına konuşan ve ismi açıklanmayan bir askeri yetkili, patlamanın olası nedenine ilişkin ayrıntılar paylaştı.
Yetkiliye göre patlama, gerçek mühimmatla yapılan bir atışlı tatbikat sırasında bir doğal gaz hattının ya da kuyusunun isabet alması sonucu meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangının, şiddetli rüzgârın etkisiyle yayıldığı aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.