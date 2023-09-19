Dışişleri Bakanlığı'ndan Karabağ açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta, yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir." denildi. Ermeni ayrılıkçılar da Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulunurken, Bakü, Ermeni temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da "Azerbaycan güçleri Karabağ'daki nüfus merkezlerini ele geçirmeye çalışıyor. Karabağlı ayrılıkçılarla temas halindeyiz. BM Güvenlik Konseyi ve Rus Barış Gücü askerlerinin durumu istikrara kavuşturmasını bekliyoruz." dedi.



Paşinyan, ülkesini, büyük ölçekli askeri operasyonlara dahil etmek isteyen iç ve dış güçler olduğunu belirterek, "Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemezdir." ifadesini kullandı.



Ankara'dan da bölgedeki sıcak gelişmenin ardından açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin "Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır." ifadesini kullandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan ordusuna ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir silahlı saldırıları ve provokasyonları sürdürdüğü belirtilerek, "Azerbaycan ordusu tarafından bugün münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır."denildi.



İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Azerbaycan'ın sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmediği kaydedildiği açıklamada, "Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır." değerlendirmesi yapıldı.



Açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan arasında yürütülen görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, istikrarın tesisi için yegane yol olduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

