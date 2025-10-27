Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadağ açıklaması

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer aldı.



Olayın ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da Türk vatandaşlarını etkileyen olaylar hakkında açıklama yaptı.



Hafta sonu Karadağ'da, Türk vatandaşlarını da etkileyen bazı üzücü gelişmeler yaşandığı belirtilen açıklamada, "Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, gelişmelerin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiği kaydedildi ve Karadağ makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.



BAKAN FİDAN, KARADAĞ BAŞBAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Karadağ Başbakan Yardı﻿mcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile telefon görüşmesi yaptı.



Bakan Fidan, görüşmelerde, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktardı.

Karadağ tarafı da bu hususta güvence verdi.