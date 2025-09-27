Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'ın güneyindeki izinsiz gemi faaliyetine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Ramform Hyperion” isimli Norveç bayraklı geminin Kıbrıs Adası’nın güneyindeki faaliyetleri hakkında açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında Öncü, şunları kaydetti:



"Kıbrıs Adası'nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkı, Ada’nın etrafındaki deniz alanları üzerinde de eşit hak sahibidir. Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur.



Bu çerçevede, “Ramform Hyperion” adlı Norveç bayraklı geminin, Ada’nın güneyindeki ve Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında icra ettiği izinsiz faaliyetlere dair KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyor, KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi destekliyoruz.



Bu vesileyle, üçüncü tarafları GKRY’nin uzlaşmaz tutumuna destek olmak yerine diyalog ve iş birliğini teşvik etmeye davet ediyoruz."