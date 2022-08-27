Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'ya çatışmaları durdurma çağrısı

Libya'da bu sabahki ilk çatışmalar, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığı ile bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyi'ne bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başladı.

Çatışmalarda 12 kişi öldü, 87 kişi de yaralandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, "Devlet kurumlarının tek bir çatı altında birleştirilmesi ve seçimlerin yapılması için çalışmaların bir an önce tamamlanması konusundaki tutumumuz sabittir." açıklamasını yaptı.

Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri, siyasi grupların uzlaşamaması sonucu gerçekleşememişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada "Sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunması, Libya’nın güvenliği, istikrarı ve geleceği bakımından kritik önemdedir. Türkiye, Libya'da adil ve hür seçimlerin bir an önce yapılmasını elzem görmektedir" denildi.

